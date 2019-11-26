Двое австралийцев проехались голышом на скутере в Бали и поплатились (видео)

И люди спрашивают, почему австралийцев не любят на Бали, прокомментировал "слитое" видео один из местных жителей.

Пара австралийских туристов проехались по улицам Бали голышом на скутере. После мужчины въехали в бассейн.

Об этом пишет The Daily Mail.

Видео курьеза попало в сеть, а местные жители обвинили иностранцев в неуважении к традициям Бали и в порче их имущества. Поскольку большинство пользователей считали, что герои видео взяли транспорт на прокат.

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В ответ один из участников инцидента заявил, что скутер – его, потому что живет на острове ежегодно более 4 месяцев. Он также добавил, что «мало волнуют люди, которые говорят, что я – незрелый».

В общем, видео курьеза получило более 2000 комментариев разъяренных пользователей.

«Мы, как балийцы, действительно уважаем каждого туриста, но иногда нас не уважают вот таким образом», – написала одна из пользовательниц сети.

«И люди спрашивают, почему австралийцев не любят на Бали», – дополнил мнение другой местный житель.

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