Полуголые официантки в Таиланде попали на видео и были наказаны

В результате всех четырех женщин, а также хозяина заведения, обвинили в нарушении приличий в общественном месте и оштрафовали.

В таиландском городе Бангкок четырех официанток оштрафовали за нарушение приличий.

Как сообщает AsiaOne, в рамках однодневной рекламной акции, устроенной одним из бангкокских ресторанов, посетителей во время вечерней смены обслуживали четыре женщины возрастом от 24 до 34 лет, одетые лишь в трусики от бикини и фартуки на голое тело.

Официантки сказали, что они получили более 10 тысяч бат (около 8 тысяч гривень) за двухчасовую смену с 21 до 23 часов, подавая еду, алкоголь и очистку столов.

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Кто-то из присутствующих зафиксировал официанток на видео и спустя несколько дней опубликовал его в интернете. Ролик получил большую популярность и привлек внимание консервативно настроенных граждан, которые пожаловались в правоохранительные органы. После этого полковник полиции Алонгкорн Сирисонгкрам выступил с заявлением, в котором назвал фартук на голое тело неподобающей одеждой для общественных мест.

В результате всех четырех женщин, а также хозяина заведения, обвинили в нарушении приличий в общественном месте и оштрафовали на две тысяч бат (около 1,6 тысячи гривень).

Напомним, ранее девушка проехала обнаженной на кузове автомобиля Ferrari и попала на видео.