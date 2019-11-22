Путин попал в конфуз с алкоголем (видео)

Президент РФ попал в неловкую ситуацию.

В России после завершения церемонии вручения государственных наград президент РФ Владимир Путин выпил шампанского с награжденными.

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Глава России вручал госнаграды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.

На опубликованном в YouTube видео, показано, как Путин передает стакан с шампанским обратно, но потом просит вернуть, чтобы чокнуться и выпить: "Ой, верни назад!".

Ранее в Осаке (Япония) на саммите стран G20 президент России Владимир Путин, сидевший за столом вместе с другими участниками мероприятия, пил из собственной посуды.