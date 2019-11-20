Прихожане разглядели в витраже храма половой орган Иисуса (фото)

В сети фотографии из храма вызвали целую дискуссию.

В сети набирают популярности несколько твитов пользователей, которые утверждают, что расписанные витражи в храме напоминают довольно интимные сцены святых.

Об этом пишет Metro.

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Так, пользователь Rosievix опубликовал фотографию с распятым Христом, которого держит Дева Мария. На внутренней части бедра обозреватель заметил темное пятно, формой напоминающее что-то другое: «Что именно... держит Мария? Очевидно, его третью ногу».

Отмечается, что витраж является не совсем удачным повторением знаменитой работы Микеланджело 1499 года, размещенной в Ватикане.

В ответ другой пользователь прислал фото со сценой Христа и Иоанна Крестителя, намекнув на ее двусмысленность.

Как сообщал УНИАН, суд в городе Дакс на юго-западе Франции, оправдал уток местного фермера. Его сосед обвинял птиц в превышении уровня шума и требовал 3,5 тыс. евро компенсации.