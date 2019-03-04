Издатель «Ходячих мертвецов» выпустил комикс о кровавом убийце Иисусе Христе

По сюжету юноша из Назарета обнаружил в себе удивительные способности, но, живя в жестоком мире, он не сразу понял, как пользоваться своим даром.

Новый графический роман об Иисусе Христе выпустила студия Image Comics, которая прославилась серией комиксов о «Ходячих мертвецах». По сюжету новинки, спаситель человечества от греха стал кровавым убийцей под влиянием жестокого мира вокруг.

Как пишет Daily Star, комикс получил название Jesusfreak. На сайте издателя размещены образцы страниц, на которых изображено, как мессия рубит головы мечом своим врагам.

«26 год до нашей эры. Молодой плотник из Назарета переживает трудности с приспособлением к насильственному миру вокруг него. Он ищет свое место в нем. Он знает, что отличается он других, но не знает почему. По крайней мере пока», - говорится в рекламном материале к комиксу.

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Некоторые критики заподозрили, что Image Comics хотят спровоцировать протесты религиозных общин против богохульства, чтобы усилить продажи.

«Jesusfreak не черпает вдохновение из какой-то жесткой религиозной традиции и вместо этого больше обращает внимание на уникальное напряжение, которое вникает между изображением мифических и исторических личностей. И это напряжение особенно сильно, когда речь идет о персонаже, которого считают мифическим и историческим одновременно», - пояснил автор комикса Джои Кеси.