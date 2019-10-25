Степная орлица едва не разорила российских орнитологов

Птица отклонилась от маршрута и улетела в Иран, откуда «отправляла» ученым дорогие SMS

Степная орлица Мин "разорила" сибирских орнитологов. В рамках программы Российской сети изучения и охраны пернатых хищников ученые занимались отслеживанием перелетов орлиц.

Одна из пернатых внезапно сменила маршрут и полетела в Иран, откуда отправляла орнитологам дорогие СМС-ки со своими координатами, сообщает NGS.ru.

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Орнитологи должны отслеживать перемещения птиц при помощи специальных датчиков, которые собирают сведения. Как только орлицы попадают в зону действия сети, данные передаются по СМС.

"Орлица Мин родом из Хакасии. Птица, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все её летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она шлёт нам сотни дорогущих СМС со своими летними локациями… по 49 рублей за штуку, истратив весь коллективный кредит наших орлов", — уточнила эксперт.

Всего под наблюдение попали 13 птиц. Исследователи следили за их полетами в Казахстане и рассчитывали, что те вернутся в Россию перед полетом в другие страны. Одна из орлиц не вернулась, а направилась в Иран. Исследователи начали получать оттуда дорогие смс-ки по 49 рублей, когда стандартная стоимость одного сообщения составляет от 2 до 15 рублей. Из-за этого у ученых кончился бюджет.

Чтобы компенсировать расходы, орнитологи запустили акцию «Закинь орлу на мобилку!». Пополнить счет птицам может любой желающий.