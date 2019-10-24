В США бегун по имени Иисус спас соперника с наклейкой "Иисус спасает"

На середине марафона у Муна началась тахикардия, его сердце остановилось, и он упал, ударившись головой об асфальт.

В США у бегуна с наклейкой «Иисус спасает» случился сердечный приступ, но ему на помощь пришел другой бегун - по имени Иисус.

Об этом пишет Twin Cities.

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6 октября житель Миннеаполиса по имени Тайлер Мун бежал 16-километровый марафон Twin Cities Marathon с надписью на футболке «Иисус спасает». По правилам забега, на нагрудном знаке должно быть настоящее имя, но он написал на своем «Иисус спасает».

Парень рассказал, что перед забегом чувствовал себя прекрасно, но после первых километров почувствовал недомогание. На середине дистанции у Муна началась тахикардия, его сердце остановилось, и он упал, ударившись головой об асфальт.

За ним бежал американец с испанскими корнями Хесус (Иисус) Буэно, который работает помощником анестезиолога. Вместе со своими коллегами он смог оказать первую помощь пострадавшему до того, как на место инцидента прибыли врачи с дефибрилляторами. Все это время Хесус и другие врачи делали Муну массаж сердца и искусственное дыхание.

Сейчас Тайлер Мун восстанавливается в больнице с переломом 5 лицевых костей. Он очень благодарен своим спасителям и считает, что их ему послал бог. Тайлер также признался, что очень религиозен и придает большое значение этим словам.

Как сообщал УНИАН, в Аризоне организаторы марафона дисквалифицировали бегуна Келли Эгню за мошенничество. Он приписывал себе лишние круги, находясь в это время в туалете. Об этом говорится на странице марафона Across the Years в Facebook, передает Breaking Mad.