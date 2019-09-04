Трамп поздравил Польшу с 80-летней годовщиной начала Второй мировой войны (видео)
10:57, 04 сентября 2019Курьёзы
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Американский лидер назвал Польшу великой страной с замечательными людьми.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп адресовал Польше поздравительные слова, приуроченные к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.
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Американский лидер назвал Польшу великой страной с замечательными людьми. Об этом информирует Newsweek.
Трамп подчеркнул, что в США живет много поляков. По его словам, это цифра находится в районе восьми млн человек.
«Мы любим наших польских друзей», — отметил Трамп.
Ранее президент США отказался прибыть в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
"We also have many Polish people in our country. It could be 8 million." -- a real quote from POTUS https://t.co/3ShyFhuFnR— Aaron Rupar (@atrupar) September 2, 2019
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