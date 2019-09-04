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Трамп поздравил Польшу с 80-летней годовщиной начала Второй мировой войны (видео)

10:57, 04 сентября 2019
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

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Американский лидер назвал Польшу великой страной с замечательными людьми. Об этом информирует Newsweek.

Трамп подчеркнул, что в США живет много поляков. По его словам, это цифра находится в районе восьми млн человек.

«Мы любим наших польских друзей», — отметил Трамп.

Ранее президент США отказался прибыть в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

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Теги: #Трамп