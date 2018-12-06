В Чехии откроют нетрадиционный крематорий на природе

Классических каменных надгробий или колумбариев в этом районе не будет.

Власти чешского городка Дуповске Градиште в округе Карловы Вары раздумывают над строительством необычного крематория на территории бывшего военного полигона.

В частности, городские власти разрабатывают проект создания траурного зала посреди природы бывшего военного полигона. Его строительство хотят начать в течение двух лет, пишет Европравда со ссылкой на чешское издание iDnes.

Мэр населенного пункта Ярмила Бошкова говорит, что в рамках проекта хотят сохранить "уважение к природе и мертвым". "Все будет выглядеть естественно, это строительство именно так задумано", - сказала она.

Читайте такжеВ Бельгии "зеленые" предложили использовать прах умерших в качестве удобрения

В крематории будет памятный парк отдыха величиной несколько гектаров. "Там будет лес воспоминаний, где пепел будут посыпать на корни деревьев, там будут также био-урны", - описала Бошкова будущий крематорий.

Кроме того, пепел мертвых можно будет поместить в хрустальный листок искусственного дерева, который будет светиться.

Классических каменных надгробий или колумбариев там не будет. Траурный зал будет частично застеклен.

Ранее УНИАН сообщал, что на сайте Верховной Рады появился законопроект, который вводит понятие биозахоронения. Во время биозахоронения используют специальные материалы, которые разлагаются за пять лет и не наносят вреда экологии. Поэтому скоро в Украине могут начать хоронить не только на кладбищах и в колумбариях, но и в специальных парках.