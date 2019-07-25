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Мертвая курица "ожила" и сбежала с тарелки (видео)

19:31, 25 июля 2019
Курьёзы
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Этот момент успели снять на видео. На кадрах видно еще сырую курятину, которая лежит на тарелке. Вдруг она начинает шевелиться и "убегает" без какого-либо воздействия с тарелки, а затем падает. 

Некоторые пользователи сети предположили, что мясо птицы было настолько свежим, что ее мышцы все еще рефлекторно сокращались. 

Ранее в сети появилось видео, на котором волку в Казахстане удалось перехитрить охотников, притворившись мертвым.

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Теги: #видео#курица