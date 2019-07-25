Мертвая курица "ожила" и сбежала с тарелки (видео)
19:31, 25 июля 2019Курьёзы
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Страшный момент с курицей-"зомби" успели снять на видео в ресторане.
Куриная грудка, лежащая на тарелке в ресторане Майями, внезапно "ожила" и сбежала с обеденного стола.
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Этот момент успели снять на видео. На кадрах видно еще сырую курятину, которая лежит на тарелке. Вдруг она начинает шевелиться и "убегает" без какого-либо воздействия с тарелки, а затем падает.
Некоторые пользователи сети предположили, что мясо птицы было настолько свежим, что ее мышцы все еще рефлекторно сокращались.
Ранее в сети появилось видео, на котором волку в Казахстане удалось перехитрить охотников, притворившись мертвым.
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