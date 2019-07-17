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В Днепре женщина мылась на железнодорожных путях из пожарного гидранта (фото)

19:23, 17 июля 2019
Курьёзы
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Полуголая женщина мылась на железнодорожных путях / соцсети

Об этом стало известно из паблика в социальных сетях.

«На ж/д вокзале неизвестная женщина решила помыться прямо на путях из пожарного гидранта», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее полуголые противники глобального потепления устроили протест в парламенте Британии.

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Теги: #Днепр#вокзал#женщина