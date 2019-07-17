В Днепре женщина мылась на железнодорожных путях из пожарного гидранта (фото)

Для мытья она использовала колонку, из которой наполняют водой баки вагонов поездов.

На ж/д вокзале в Днепре женщина в нижнем белье решила устроить себе душ на железнодорожных путях. Об этом стало известно из паблика в социальных сетях. «На ж/д вокзале неизвестная женщина решила помыться прямо на путях из пожарного гидранта», - сказано в сообщении. Как сообщал УНИАН, ранее полуголые противники глобального потепления устроили протест в парламенте Британии.

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