В Днепре женщина мылась на железнодорожных путях из пожарного гидранта (фото)
19:23, 17 июля 2019Курьёзы
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Для мытья она использовала колонку, из которой наполняют водой баки вагонов поездов.
Полуголая женщина мылась на железнодорожных путях / соцсети
На ж/д вокзале в Днепре женщина в нижнем белье решила устроить себе душ на железнодорожных путях.
Об этом стало известно из паблика в социальных сетях.
«На ж/д вокзале неизвестная женщина решила помыться прямо на путях из пожарного гидранта», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее полуголые противники глобального потепления устроили протест в парламенте Британии.
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