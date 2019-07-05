Геращенко хотела подколоть команду Зеленского, но оконфузилась сама (фото)

Как видно на скриншоте, Геращенко назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко хотела упрекнуть команду президента Владимира Зеленского за незнание столиц после того, как его пресс-служба назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы.

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На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась. Она назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама. Затем вице-спикер отредактировала свой пост.

"На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", - написала она.

Пользователи сети заметили ошибку и написали об этом в комментариях. Затем Геращенко удалила слова о Нидерландах и признала свою ошибку.

"P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - написала вице-спикер ВР.

Напомним, Владимир Зеленский с 1 по 3 июля находился с визитом в Канаде. В сообщении от 1 июля о том, что президент прибыл в Торонто, город назвали столицей страны. Сейчас на сайте ошибка исправлена. Торонто назван столицей провинции Онтарио.