Украинец нашел "астероид" и поплатился за это (видео)
12:16, 03 июля 2019Курьёзы
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Мужчине грозит штраф от 51 до 119 грн.
Штраф за ложный вызов: мужчина убеждал полицию, что нашел астероид
Житель Черкасс позвонил в полицию и рассказал, что в зоне отдыха наткнулся на астероид.
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Как убеждал мужчина, находка излучает радиацию, несет опасность, поэтому ее нужно немедленно обезвредить. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Но патрульных после прибытия ему убедить в этом не удалось, и они составили на заявителя постановление. В дальнейшем его оштрафуют на сумму до 119 грн.
Ранее в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО.
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