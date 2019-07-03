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Украинец нашел "астероид" и поплатился за это (видео)

12:16, 03 июля 2019
Курьёзы
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Как убеждал мужчина, находка излучает радиацию, несет опасность, поэтому ее нужно немедленно обезвредить. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Но патрульных после прибытия ему убедить в этом не удалось, и они составили на заявителя постановление. В дальнейшем его оштрафуют на сумму до 119 грн.

Ранее в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО.

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Теги: #астероид#штраф