В Тернополе похитили и сдали на макулатуру 40-тысячный тираж отчета нардепа о 100 днях его работы
В Тернополе неизвестные злоумышленники похитили 40-тысячный тираж отчета одного из местных нардепов о 100 днях его работы.
Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, экземпляры газеты с отчетом злоумышленники украли вчера ночью из помещения гостиницы «Украина».
По данным правоохранителей, отчеты хранились в общедоступном месте.
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Милиционерам удалось установить, что 80 пачек по 500 экземпляров злоумышленники уже успели сдать в пункт приема макулатуры. Газеты изъяты, правоохранители разыскивают воров.
Информация о событии внесена в единый реестр досудебных расследований по ст. 185 ч. 1 УК - кража.
Ранее УНИАН сообщал, что украинцы уже шутят над курсом гривни, предлагая мастер-классы по самогоноварению и стирке целлофановых пакетиков.