В центре Львова прошли гонки официантов (фото)

Всего в мероприятии приняли участие 34 представителя этой профессии.

22 мая во Львове традиционно День кельнера отметили забегом представителей этой профессии в центре города.

Об этом сообщает сайт города Львов 032.ua.

Проходили гонки в три этапа: забег официантов с подносами, обслуживание гостей с отгадыванием загадки и секретное задание с препятствиями - непосредственно перед началом задания трое финалистов узнали, что нужно будет еще немного побегать с тарелками в руках и сложить салфетки.

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Всего в мероприятии приняли участие 34 представителя этой профессии. Лучших официантов выбирало специальное жюри: после забега оставили шестерых участников, которые соревновались в обслуживании клиентов, а до финала дошло трое.

Победителем гонки стал Андрей Швец, который работает два месяца кельнером в одном из заведений Львова и параллельно учится во Львовском национальном университете ветеринарной медицины. Раньше он работал в течение лета официантом, поэтому считает, что победу одержал лишь благодаря собственным навыкам. В будущем планирует стать менеджером, а на должности официанта зарабатывает деньги себе на обучение.