Умерла легендарная кошка-мем (фото)
14 мая от инфекции мочевыводящих путей умерла знаменитая кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), которую больше знают как Сердитую кошку (Grumpy Cat).
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Об этом сообщили хозяева животного в Instagram. "Мы с огромным прискорбием сообщаем о потере нашей любимой сердитой кошки. Несмотря на заботу от лучших специалистов, а также ее любящей семьи, недавняя инфекция мочевыводящих путей, которую, к сожалению, так и не смогли вылечить, стала причиной смерти Grumpy Cat", - говорится в сообщении.
Кошка стала популярной в сети в 2012 году, превратившись в мем. Она прославилась благодаря своему сердитому виду - из-за неправильного прикуса и карликового роста.
В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards.
Хозяйка кошки даже бросила работу в кафе и наняла для своей любимицы персонального менеджера.