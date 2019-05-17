Умерла легендарная кошка-мем (фото)

Знаменитой сердитой кошке было семь лет.

14 мая от инфекции мочевыводящих путей умерла знаменитая кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), которую больше знают как Сердитую кошку (Grumpy Cat).

Читайте такжеСамый уродливый пес скончался в Британии (фото)

Об этом сообщили хозяева животного в Instagram. "Мы с огромным прискорбием сообщаем о потере нашей любимой сердитой кошки. Несмотря на заботу от лучших специалистов, а также ее любящей семьи, недавняя инфекция мочевыводящих путей, которую, к сожалению, так и не смогли вылечить, стала причиной смерти Grumpy Cat", - говорится в сообщении.

Кошка стала популярной в сети в 2012 году, превратившись в мем. Она прославилась благодаря своему сердитому виду - из-за неправильного прикуса и карликового роста.

В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards.

Хозяйка кошки даже бросила работу в кафе и наняла для своей любимицы персонального менеджера.