В Бразилии «задержали» попугая-пособника наркоторговцев

Птицу научили предупреждать преступников о приближении полицейских.

В Бразилии полиция в ходе рейда на наркоторговцев «задержала» попугая, обученного предупреждать преступников о появлении правоохранителей.

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Как сообщает «Guardian», ссылаясь на бразильские СМИ, птицу нашли в ходе спецоперации в бразильском штате Пиауи. При виде полицейских попугай кричал «Мама! Полиция!».

Один из офицеров, участвовавших в рейде, рассказал, что попугай действительно начал кричать при приближении полицейских. По его мнению, птицу явно учили этому.

По словам бразильского журналиста, который видел «арестованного» попугая, это очень послушное существо. После своего «задержания» птица не проронила ни слова.

Попугая передали в местный зоопарк. Там он несколько месяцев будет учиться летать, а потом его отпустят.

Ранее сообщалось, что в Москве попугай-неврастеник, любящий женское присутствие, пройдет курс лечения антидепрессантами.