В Китае горе-грабитель пытался сбежать от полиции через окно на 22 этаже (видео)



В Китае полиция пришла в дом к мужчине, которого подозревали в ограблении магазина. Когда китаец понял, что его хотят арестовать, он вылез из окна квартиры на 22 этаже и застрял на карнизе.

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Об этом сообщает Daily Mail. На видеозаписи ареста видно, как подозреваемый отчаянно цепляется за подоконник со стороны здания, пытаясь удержаться на узком выступе. Также издание отмечает, что мужчина начал плакать от страха, когда понял, что скрыться у него не выйдет.