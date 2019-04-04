Ограбление в прямом эфире: воры напали на ведущих и гостей радио во время шоу в Бразилии (видео)

Неизвестные нападавшие имели в руках оружие.

В Бразилии воры напали на ведущих и гостей радио во время шоу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Люди в прямом эфире живо обсуждали одну из тем, когда в студию забежали неизвестные с оружием. Происходящее сняли камеры наблюдения. Мужчины в капюшонах, угрожая пистолетами, забрали технику и украшения и убежали прочь. Удивленные гости замерли от испуга, тогда как ведущие сообщили в микрофон слушателям, что их ограбили. Сейчас преступников ищет полиция.

Напомним, в конце марта в столице мужчина ночью обокрал офис. Копы нашли грабителя неудачника просто на помойке. Пока грабитель ломал двери и решетки частного офиса, наделал немало шума. Соседей обеспокоил подозрительный шум, и они вызвали полицию. Выяснилось, что мужчину разыскивали за ряд совершенных преступлений.