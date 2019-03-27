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В США нетрезвый водитель распылил в рот дезодорант перед проверкой на алкоголь

10:40, 27 марта 2019
Курьёзы
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По итогам проверки на полу у мужчины было обнаружено 12 упаковок пива / Фото из открытых источников

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Об этом сообщает ABC News. Как отмечается, эта идея пришла ему в голову, когда он заметил приближающихся инспекторов.

По итогам проверки на полу у мужчины было обнаружено 12 упаковок пива, 10 из них были почти пустыми. Уточняется, что на лицо имелись все признаки алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, ранее нетрезвый водитель хотел подменить собственную мочу во время экспертизы.

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Теги: #алкоголь#водитель