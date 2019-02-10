На аукционе в Нюрнберге не смогли продать ни одну из картин Гитлера

Стартовые цены составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Ни одна из пяти акварелей, возможно, принадлежавших кисти Адольфа Гитлера, так и не были проданы во время торгов в аукционном доме Weidler в Нюрнберге.

Об этом сообщает dw.com со ссылкой на Der Spiegel.

Незадолго до открытия торгов, на которых должны были быть проданы картины и предметы интерьера, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, прокуратура ФРГ конфисковала 63 картины, авторство которых приписывается лидеру германских нацистов.

Позднее пять акварелей были все-таки выставлены на аукцион, однако ни одна из этих картин так и не нашла своего покупателя. Стартовые цены составляли от 19 до 45 тысяч евро.

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По словам пресс-секретаря аукционного дома, опасений, что особая тема привлечет сторонников идеологии неонацизма, у них не возникало. "Наши клиенты - это коллекционеры объектов искусства без злого умысла", подчеркнул он.

Прокуратура Германии возбудила дело по подозрению в подделке экспертных заключений и попытке мошенничества, после того, как один из искусствоведов высказал сомнения относительно авторства полотен, сообщает пресс-служба министерства юстиции Баварии. При этом аукционный дом, сотрудничавший со следствием, добровольно передал ему спорные картины.

Торговля объектами искусства эпохи "третьего рейха" немецким законом не запрещается. Однако продавать разрешено только те работы, на которых нет нацистских символов.

Ранее УНИАН сообщал, что голландскому институту военной документации пожертвовали картину Адольфа Гитлера. Подарок сделала женщина, которая не захотела раскрывать свое имя общественности. Как стало известно с ее слов, отец этой женщины приобрел полотно на блошином рынке за 75 центов. Подпись автора он заметил уже когда пришел с покупкой домой.