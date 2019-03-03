В Индии фермеры пожаловались властям на налеты попугаев-наркоманов

Попугаев-наркоманов уже пытались отгонять от полей с маком громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались.

Попугаи-наркоманы терроризируют фермеров в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Птицы, зависимые от опия, наносят ущерб выращивающим мак фермерам из-за своих налетов.

Читайте такжеМужчина вызвал пожарных, спутав голос попугая со звуком пожарной сигнализации (видео)

Как сообщает Jerusalem Post, они совершают набеги на маковые фермы с 2015 года. Попугаев-наркоманов уже пытались отгонять громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались. Обессилившие от борьбы с попугаями местные фермеры обратились за помощью к властям, уточняет издание.

«Мы испробовали все возможные приемы, чтобы держать птиц в страхе, но эти наркоманы продолжают возвращаться, даже рискуя своей жизнью», — рассказал один из фермеров.

По мнению специалистов, один попугай может съедать в день до 40 цветков, в которых содержится по 20-25 граммов опия.

Как сообщал УНИАН, ранее в полицейский участок в индийском городе Раджура (штат Махараштра) обратилась 85-летняя женщина. Она утверждала, что попугай ее пасынка Суреша по кличке Хариял оскорблял ее каждый раз, когда она заходила в его дом. Полиция отнеслась к жалобе серьезно и привела в участок Суреша и его попугая. Но в ходе «следственного эксперимента» птица не сказала ничего плохого.