Индия: попугая забрали в полицию за оскорбление пожилой женщины
05:26, 20 августа 2015Курьёзы
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В полицейский участок в индийском городе Раджура (штат Махараштра) обратилась 85-летняя женщина. Она утверждала, что попугай ее пасынка Суреша по кличке Хариял оскорблял ее каждый раз, когда она заходила в его дом.
В ходе «следственного эксперимента» птица не сказала ничего плохого / скриншот видео
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на India Times.
Полиция отнеслась к жалобе серьезно и привела в участок Суреша и его попугая. Однако в ходе «следственного эксперимента» птица не сказала ничего плохого в адрес пожилой женщины — попугай вообще не проронил ни слова.
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Харияла в итоге не вернули прежнему владельцу — полиция передала попугая на реабилитацию в департамент лесного хозяйства.
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