Индия: попугая забрали в полицию за оскорбление пожилой женщины

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на India Times.

Полиция отнеслась к жалобе серьезно и привела в участок Суреша и его попугая. Однако в ходе «следственного эксперимента» птица не сказала ничего плохого в адрес пожилой женщины — попугай вообще не проронил ни слова.

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Харияла в итоге не вернули прежнему владельцу — полиция передала попугая на реабилитацию в департамент лесного хозяйства.