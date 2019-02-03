"Когда комментарии излишни": в оккупированном Алчевске появилась туалетная бумага "#Донбасснаш" (фото)

Возле названия туалетной бумаги написано «сделано в «ЛНР».

В оккупированном Алчевске производят туалетную бумагу с названием «#Донбасснаш».

Соответствующие фотографии на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

На обертке от бумаги в юридическом адресе указана Украина. При этом возле названия туалетной бумаги написано «сделано в «ЛНР».

«Когда комментарии не нужны», – написал в посте с фотографиями Казанский.