"Когда комментарии излишни": в оккупированном Алчевске появилась туалетная бумага "#Донбасснаш" (фото)
13:17, 03 февраля 2019Курьёзы
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Возле названия туалетной бумаги написано «сделано в «ЛНР».
На обертке от бумаги в юридическом адресе указана Украина / фото Денис Казанский, Twitter
В оккупированном Алчевске производят туалетную бумагу с названием «#Донбасснаш».
Соответствующие фотографии на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.
На обертке от бумаги в юридическом адресе указана Украина. При этом возле названия туалетной бумаги написано «сделано в «ЛНР».
фото Денис Казанский, Twitter
«Когда комментарии не нужны», – написал в посте с фотографиями Казанский.
Когда комментарии не нужны pic.twitter.com/0zwERYSqBL— Денис Казанский (@den_kazansky) 1 февраля 2019 г.
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