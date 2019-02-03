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"Когда комментарии излишни": в оккупированном Алчевске появилась туалетная бумага "#Донбасснаш" (фото)

13:17, 03 февраля 2019
Курьёзы
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На обертке от бумаги в юридическом адресе указана Украина / фото Денис Казанский, Twitter

Соответствующие фотографии на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

На обертке от бумаги в юридическом адресе указана Украина. При этом возле названия туалетной бумаги написано «сделано в «ЛНР».

фото Денис Казанский, Twitter

«Когда комментарии не нужны», – написал в посте с фотографиями Казанский.

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Теги: #Донбасс