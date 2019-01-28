Появились неожиданные фото "министра культуры "ЛНР"
09:14, 28 января 2019Курьёзы
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Террорист Сидоров до войны работал аниматором на детских праздниках и корпоративах.
В сети высмеяли фото псевдоминистра / фото Фашик Донецкий
Так называемый "министр культуры, спорта и молодежи "ЛНР" Дмитрий Сидоров до начала войны на Донбасса работал аниматором на корпоративах и детских праздниках.
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Об этом на своей странице Telegram сообщил украинский блогер "Фашик Донецкий". "Республика возможностей! У Паши Губарева (экс-главаря "ДНР", - УНИАН.) конкурент появился", - написал он под опубликованными фото Сидорова.
В сети уже высмеяли снимки "министра "ДНР".
Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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