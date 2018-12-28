Шаманы собрали вместе Трампа, Путина и Ким Чен Ына для предсказания на 2019 год (фото, видео)
14:42, 28 декабря 2018Курьёзы
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Портреты мировых лидеров использовали во время магического ритуала.
Необычный саммит на перуанском пляже. Тамошние шаманы собрали вместе Дональда Трампа, Владимира Путина и Ким Чен Ына, чтобы сделать предсказание на следующий год.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Портреты мировых лидеров использовали во время магического ритуала. Его перуанские шаманы проводят ежегодно - танцуют и поют, чтобы попросить у богов мира и спокойствия.
В этом году в ритуале использовали изображения одиозных президентов. Теперь шаманы говорят, что США, Россия и КНДР в следующем году не будут ссориться. И обещают, что 2019 год принесет мирные отношения воюющим странам.
На перуанском пляже шаманы собрали вместе Трампа, Путина и Ким Чен Ына для предсказания на 2019 год
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