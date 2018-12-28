Шаманы собрали вместе Трампа, Путина и Ким Чен Ына для предсказания на 2019 год (фото, видео)

Портреты мировых лидеров использовали во время магического ритуала.

Необычный саммит на перуанском пляже. Тамошние шаманы собрали вместе Дональда Трампа, Владимира Путина и Ким Чен Ына, чтобы сделать предсказание на следующий год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Портреты мировых лидеров использовали во время магического ритуала. Его перуанские шаманы проводят ежегодно - танцуют и поют, чтобы попросить у богов мира и спокойствия.

В этом году в ритуале использовали изображения одиозных президентов. Теперь шаманы говорят, что США, Россия и КНДР в следующем году не будут ссориться. И обещают, что 2019 год принесет мирные отношения воюющим странам.