Ким Чен Ын приехал на встречу с Пампео на санкционном Rolls-Royce Phantom (видео)

Как отмечается, на колесе автомобиля, на котором Ким Чен Ын приехал на встречу, присутствует логотип Rolls-Royce, характерны и другие черты машины.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на встречу с госсекретарем США Майком Помпео на автомобиле Rolls-Royce Phantom, несмотря на санкции, запрещающие поставку предметов роскоши.

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Такой вывод сделали сотрудники издание The Drive, изучив видео и фотографии из Пхеньяна. Об этом также пишет CNN.

Как отмечается, на колесе автомобиля, на котором Ким Чен Ын приехал на встречу, присутствует логотип Rolls-Royce, характерны и другие черты машины. Издания указывают, что до этого северокорейский лидер передвигался на Mercedes-Maybach Pullman Guard стоимостью более миллиона долларов. Этот автомобиль он также брал с собой во время визитов за рубеж.

The Drive отмечает, что демонстрация Rolls-Royce во время прибытия Кима на встречу с Помпео — не случайность. «Это была демонстрация Северной Кореей неповиновения всему режиму санкций, который отстаивают США», — говорится в материале.