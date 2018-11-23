Харьковский школьник установил национальный рекорд - за 11 лет не пропустил ни одного урока (фото)
16:16, 23 ноября 2018Курьёзы
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Самый добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами.
Украинский школьник за 11 лет не пропустил ни одного урока / фото Facebook/Лана Ветрова
Харьковский ученик Деонис Ткемаладзе установил национальный рекорд, ни разу не пропустив школу за 11 лет.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей Facebook-странице.
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“Харьковчанин Деонис Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов из рекордов: ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе. Самый добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет”, – отметила руководитель Нацреестра.
Ветрова также рассказала, что справку о подтверждении достижения подписал директор и 18 педагогов ученика.
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