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Харьковский школьник установил национальный рекорд - за 11 лет не пропустил ни одного урока (фото)

16:16, 23 ноября 2018
Курьёзы
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Украинский школьник за 11 лет не пропустил ни одного урока / фото Facebook/Лана Ветрова

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей Facebook-странице.

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“Харьковчанин Деонис Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов из рекордов: ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе. Самый добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет”, – отметила руководитель Нацреестра.

Ветрова также рассказала, что справку о подтверждении достижения подписал директор и 18 педагогов ученика.

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Теги: #школа#Харьков#рекорд