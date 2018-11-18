Пассажирам польской авиакомпании пришлось скинуться на запчасть, чтобы их самолет смог улететь

В результате, после 10 часов ремонтных работ Boeing с 249 пассажирами поднялся в воздух и выполнил успешный рейс в Варшаву.

У самолета Boeing 787 авиакомпании LOT, который должен был выполнить перелет по маршруту Пекин-Варшава, сломался гидронасос, а поскольку быстро купить новый можно было только за наличные, то пилот попросил пассажиров посодействовать покупке.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Newsweek.

Как отмечается, неисправность самолета была обнаружена еще, когда пассажиры только начали прибывать в аэропорт для регистрации на рейс. Было обнаружено, что из гидронасоса протекает жидкость.

На покупку нового механизма вместо поврежденного у пилотов лайнера не хватило собственных средств, и они решили попросить недостающую сумму в 340 долларов у пассажиров. Хотя, по правилам авиакомпании делать они этого не должны были ни в коем случае.

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Четыре пассажира откликнулись на просьбу и скинулись на гидронасос. В результате, после 10 часов ремонтных работ Boeing с 249 пассажирами поднялся в воздух и выполнил успешный рейс в Варшаву.

В аэропорту польской столицы четырех пассажиров попросили задержаться - представитель LOT поспешил вернуть им позаимствованную сумму денег.

"Знаю, что вы столкнулись сегодня с ситуацией нетипичной, исключительной, за которую хотел бы сильно извиниться. Можете верить или нет, но работник склада в Пекине отказался принимать любую другую форму расчета, кроме наличных. Из-за чего и возникло все это недоразумение", - объяснился перед пассажирами Мачей Вильк, операционный директор LOT.

На вопрос одного из них, "является ли подобная ситуация нормальной" для авиакомпании, топ-менеджер LOT ответил: "Эта ситуация ненормальна, наш представитель был готов сделать перевод, заплатить карточкой".

В качестве моральной компенсации авиакомпания предоставила четырем пассажирам билеты на следующий рейс с открытой датой.