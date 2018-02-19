На льду стало жарче: фигуристка "засветила" грудь во время выступления на Олимпиаде (фото, видео)

У француженки Габриэлы Пападакис расстегнулось платье в начале программы.

На Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане выступление танцевальных пар в короткой программе не обошлось без курьеза.

У французской фигуристки Габриэлы Пападакис во время выступления расстегнулось платье и на нескольких элементах она "засветила" свою грудь, передает iSport.

Читайте такжеУкраинская топ-модель сверкнула грудью на показе в Киеве (фото)"Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, чтобы платье полностью не слетело, ничего другого мне не оставалось. Это меня отвлекло. Чтобы такое случилось на Олимпиаде - это кошмар", - заявила Габриэла после выступления.

Стоит отметить, что расстегнувшееся платье не сильно помешало фигуристам – после короткой программы Пападакис и Сизерон вторые.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu — CBC Olympics (@CBCOlympics) February 19, 2018

Как сообщал УНИАН, официальный сайт Международного олимпийского комитета оригинально высмеял нераскрывшееся кольцо во время открытия Олимпиады-2014 в Сочи.