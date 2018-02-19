На льду стало жарче: фигуристка "засветила" грудь во время выступления на Олимпиаде (фото, видео)

16:36, 19 февраля 2018
Курьёзы
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Габриэлла Пападакис / REUTERS

У французской фигуристки Габриэлы Пападакис во время выступления расстегнулось платье и на нескольких элементах она "засветила" свою грудь, передает iSport.

Читайте такжеУкраинская топ-модель сверкнула грудью на показе в Киеве (фото)"Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, чтобы платье полностью не слетело, ничего другого мне не оставалось. Это меня отвлекло. Чтобы такое случилось на Олимпиаде - это кошмар", - заявила Габриэла после выступления.

Стоит отметить, что расстегнувшееся платье не сильно помешало фигуристам – после короткой программы Пападакис и Сизерон вторые.

Как сообщал УНИАН, официальный сайт Международного олимпийского комитета оригинально высмеял нераскрывшееся кольцо во время открытия Олимпиады-2014 в Сочи. 

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Теги: #Олимпиада 2018#фигуристка грудь
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