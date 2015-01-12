СМИ: Top Gear случайно сфотографировал секретную российскую подводную лодку (фото)
На берегу Белого моря автомобилисты устроили фотосессию, запечатлев проходившую вдоль побережья подводную лодку.
На берегу Белого моря автомобилисты журнала Top Gear случайно засняли российскую секретную атомную глубоководную станцию 1-го ранга.
Об этом идет речь на одном из блогов Livejournal, якобы принадлежащему Центру анализа стратегий и технологий - российской научно-исследовательской организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.
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"На берегу Белого моря автомобилисты журнала устроили фотосессию, заодно мимоходом запечатлев мирно проходившую вдоль побережья подводную лодку - не отдавая себе отчета, что снимают", - пишется на странице в блоге.
Также отмечается, что заснятой подводной лодкой оказалась атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-12 проекта 10831, более известная как "Лошарик".
Лодка, являющаяся последней из построенных атомных глубоководных станций, входит в состав 29-й отдельной бригады подводных лодок Северного флота, базирующейся в Гаджиево. Опубликованный в Top Gear снимок "Лошарика", является, вероятно, одной из наиболее четких и качественных фотографий этой лодки в открытых источниках.