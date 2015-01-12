СМИ: Top Gear случайно сфотографировал секретную российскую подводную лодку (фото)

На берегу Белого моря автомобилисты журнала Top Gear случайно засняли российскую секретную атомную глубоководную станцию 1-го ранга.

Об этом идет речь на одном из блогов Livejournal, якобы принадлежащему Центру анализа стратегий и технологий - российской научно-исследовательской организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.

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"На берегу Белого моря автомобилисты журнала устроили фотосессию, заодно мимоходом запечатлев мирно проходившую вдоль побережья подводную лодку - не отдавая себе отчета, что снимают", - пишется на странице в блоге.

Также отмечается, что заснятой подводной лодкой оказалась атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-12 проекта 10831, более известная как "Лошарик".

Лодка, являющаяся последней из построенных атомных глубоководных станций, входит в состав 29-й отдельной бригады подводных лодок Северного флота, базирующейся в Гаджиево. Опубликованный в Top Gear снимок "Лошарика", является, вероятно, одной из наиболее четких и качественных фотографий этой лодки в открытых источниках.