Возле здания ВАСУ собрались сторонники Тимошенко и Януковича
09:51, 20 февраля 2010Политика
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Почти 2 тыс. человек
Возле здания Высшего административного суда Украины собрались сторонники кандидатов в президенты Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, перед металлическим ограждением вокруг здания суда уже собрались почти 2 тыс. сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.
Кроме того, со стороны улицы Грушевского по ул. Московской к ВАСУ двигаются колонны под флагами БЮТ.
Вместе с тем вокруг ограждения дежурят также сторонники В.ЯНУКОВИЧА. Все они спортивного телосложения.
Также возле ВАСУ находятся представители правоохранительных органов.
Сегодня в 9.30 суд продолжит рассмотрение иска Ю.ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии относительно результатов второго тура выборов Президента.
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