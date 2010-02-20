Возле здания ВАСУ собрались сторонники Тимошенко и Януковича

Возле здания Высшего административного суда Украины собрались сторонники кандидатов в президенты Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, перед металлическим ограждением вокруг здания суда уже собрались почти 2 тыс. сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, со стороны улицы Грушевского по ул. Московской к ВАСУ двигаются колонны под флагами БЮТ.

Вместе с тем вокруг ограждения дежурят также сторонники В.ЯНУКОВИЧА. Все они спортивного телосложения.

Также возле ВАСУ находятся представители правоохранительных органов.

Сегодня в 9.30 суд продолжит рассмотрение иска Ю.ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии относительно результатов второго тура выборов Президента.