Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после её покупки за миллион фунтов (фото, видео)

В рамку картины был спрятан шредер, который покромсал ее на мелкие полоски.

Картина известного уличного художника Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион фунтов на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

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Картина Бэнкси "Девочка с шаром" была последним лотом на аукционе, сообщает Telegram-канал Mash. Она была продана за миллион фунтов стерлингов.

"Только ведущий ударил молоточком после ставки в 1 миллион фунтов, как процесс самоликвидации запустился", - говорится в сообщении.

В рамку картины был спрятан шредер, который покромсал ее на мелкие полоски.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Киеве на стене одной из заправочных станций на Подоле появились граффити с подписью всемирно известного английского уличного художника Бэнкси.

Согласно некоторым теориям о личности Бэнкси, он действительно мог находиться в то время в столице, однако сам Бэнкси подлинность работы не подтвердил.