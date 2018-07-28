В Киеве появились граффити с подписью всемирно известного уличного художника Бэнкси (фото)

Есть основания полагать, что это не подделка, поскольку по одной из версий, Бэнкси - это британский музыкант Роберт Дель Ная, один из участников группы Massive Attack, которая 26 июля выступала на фестивале Upark в Киеве.

В Киеве на стене одной из заправочных станций на Подоле появились граффити с подписью всемирно известного английского уличного художника Бэнкси.

Фотографии свежих граффити опубликовал у себя в Facebook владелец сети заправок Станислав Луцкович.

"Если это не фейк, то теперь эта стена стоит $1000000", - подписал фото Луцкович.

О подлинности граффити пока ничего не известно, однако есть основания полагать, что это не подделка. Дело в том, что вокруг биографии художника ходит много легенд и никто достоверно не знает, кто именно скрывается под псевдонимом "Бэнкси".

Однако по одной из версий, Бэнкси - это британский музыкант Роберт Дель Ная, один из участников группы Massive Attack, которая 26 июля выступала на фестивале Upark в Киеве.

Эту теорию подтверждает случайная оговорка в одном из интервью друга Дель Ная диджея Goldie.

"Дайте мне округлый шрифт, напишите им на футболке Banksy и дело сделано. Теперь ее можно продавать. При всем уважении к Роберту, он блестящий художник, думаю, он перевернул мир искусства с ног на голову", – сказал Goldie.