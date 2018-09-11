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На заседании ОБСЕ россияне "похоронили" скандального блогера Шария

17:28, 11 сентября 2018
Курьёзы
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На заседании ОБСЕ российская делегация потребовала наказать Украину за убийство Шария / фото wikipedia.org

Об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк на своей странице в Facebook.

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"Международная конференция ОБСЕ: после нашего выступления пошли выступать путинские марионетки - жена Клименко, сотрудница холдинга "Вести", которая выступила от карманного клименковского ОО, и жена Шария, которая пришла в одежде от самых дорогих мировых брендов. Российская делегация им активно аплодировала. А потом в своем выступлении россияне требовали наказать Украину за убийство Шария. Видимо, имели в виду Шеремета, но я бы на месте Шария задумалась, может, методичку перепутали", - написала Романюк.

Стоит отметить, что Анатолий Шарий - одиозный блогер-журналист из Украины, который получил политическое убежище в ЕС. Он - известный украинофоб.

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Теги: #ОБСЕ