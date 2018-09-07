Цеплял саблю на детородный орган: Наливайченко рассказал, как СБУ документировала причуды прокурора-взяточника (видео)

По словам экс-главы Службы безопасности, любую интернет-переписку можно скачать и расшифровать

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об одном из эпизодов своей работы в Службе безопасности. Работая над расследованием относительно коррумпированного прокурора, правоохранители задокументировали в том числе и его специфические увлечения.

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«Документируют коррумпированного прокурора. Это опасно. Но этот коррумпированный прокурор увлекается тем, что дома берет саблю, и в том числе, среди прочего, цепляет ее на свой половой орган. Вот какой смысл, и какая польза от того, что это задокументировано? Я сказал, вырезайте такое. Никому не показывайте, и сами не смотрите», – рассказал Наливайченко в интервью «Стране».

По его словам, любую переписку с любого ресурса можно скачать и расшифровать, но он сам у подчиненных этого никогда не просил. Больше того, предупреждал, что личные переписки надо вырезать, поскольку никакого значения для уголовного дела они не имеют.

Валентин Наливайченко также рассказал, что украинские политики и их близкие регулярно обращаются за помощью к гадалкам, шаманам и астрологам, а Служба безопасности сотрудничает со специалистами, способными на расстоянии определять настроения и мысли людей.