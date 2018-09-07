Украинские политики «стоят в очередях» к гадалкам, а СБУ работает с экстрасенсами – Наливайченко

По словам бывшего руководителя СБУ, украинские политики любят астрологов и шаманов, но чаще всего попадают к шарлатанам.

Украинские политики и их близкие регулярно обращаются за помощью к гадалкам, шаманам и астрологам, а Служба безопасности сотрудничает со специалистами, способными на расстоянии определять настроения и мысли людей.

Об этом в интервью «Стране» рассказал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Комментируя слухи о работе в структуре СБУ людей с «паранормальными» способностями, он рассказал, что подобных специалистов иногда привлекают на помощь правоохранителям.

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«Есть в одной отрасли специалисты (правда, я не знаю, что сейчас там натворили штабисты Порошенко), которые действительно на расстоянии могут определять настроения, поведение, а иногда и мысли людей, которые интересуют спецслужбы», - отметил он.

Наливайченко уточнил, что среди подобных специалистов есть как женщины, так и мужчины. Речь, по его словам, идет не о магии.

«Это не магия. Специалисты, которые владеют определенными умениями. Но они не могут манипулировать. Могут только считывать, и то если мы знаем, кто интересующий нас человек. Они могут "нарисовать портрет", дать определенные характеристики по террористу – например, надо его брать сегодня, дабы избежать теракта, или можно подождать до завтра», - рассказал бывший глава СБУ.

Отвечая на вопрос журналстов, Наливайченко также подтвердил, что украинские политики пользуются услугами гадалок, но в основном попадают к мошенникам.

«[Политики] В очередях стоят. Но в основном ходят они к шарлатанам. Жены часто ходят. Спрашивают, в какой день лучше открыть офшор. Но давайте не будем это пропагандировать. Лучше в церковь сходить», – заключил он.

Ранее журналист Александр Дубинский в своем блоге писал, что топ-менеджмент Нацбанка принимал решения после консультаций с гадалкой, проведения обрядов с куклами и молитв.