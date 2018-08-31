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Повторила на бис: премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке (видео)

12:17, 31 августа 2018
Курьёзы
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Мэй станцевала в Найроби / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, премьер Британии Тереза Мэй, несмотря на критику за предыдущий танец, станцевала снова. Во время визита в кенийскую столицу Найроби она пообщалась, в частности, с местными скаутами, за одним из которых и повторила движения.

Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками. Тот танец вызвал бурную реакцию. Кое-кто из пользователей за неуклюжесть окрестил премьера «сломанным роботом», тогда как другие похвалили политика за раскованность.

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Теги: #Африка#Тереза Мэй