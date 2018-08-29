"Танцы сломанного робота": неуклюжие движения британского премьера рассмешили сеть (видео)
09:47, 29 августа 2018Курьёзы
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Повторять движения за юными танцорами у главы правительства получалось не очень удачно, что и рассмешило пользователей сети.
Среди пользователей были и такие, что похвалили Мэй за раскованность / скриншот видео ТСН
Пользователи сети высмеяли танцы британского премьер-министра Терезы Мэй.
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Как говорится в сюжете ТСН, британский премьер станцевала с африканскими детьми. Глава правительства пустилась в пляс во время встречи со школьниками Кейптауна, где она находилась с официальным визитом.
Повторять движения за юными танцорами у главы правительства получалось не очень удачно, что и рассмешило юзеров. Кто-то критиковал Мэй и просил прощения у ЮАР, другие же поблагодарили премьерше за хорошее настроение и похвалили за раскованность.
Пользователи Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
Как сообщал УНИАН, недавно с Мэй в сети смеялись после неуклюжего реверанса перед принцем Уильямом.
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