"Танцы сломанного робота": неуклюжие движения британского премьера рассмешили сеть (видео)

Повторять движения за юными танцорами у главы правительства получалось не очень удачно, что и рассмешило пользователей сети.

Пользователи сети высмеяли танцы британского премьер-министра Терезы Мэй.

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Как говорится в сюжете ТСН, британский премьер станцевала с африканскими детьми. Глава правительства пустилась в пляс во время встречи со школьниками Кейптауна, где она находилась с официальным визитом.

Повторять движения за юными танцорами у главы правительства получалось не очень удачно, что и рассмешило юзеров. Кто-то критиковал Мэй и просил прощения у ЮАР, другие же поблагодарили премьерше за хорошее настроение и похвалили за раскованность.

Как сообщал УНИАН, недавно с Мэй в сети смеялись после неуклюжего реверанса перед принцем Уильямом.