Депутат предлагает завести котов в Елисейском дворце для борьбы с мышами

Мыши и крысы являются серьезной проблемой Парижа.

Французский депутат Аврора Берже предлагает запустить кошек в официальную резиденцию президента Франции для борьбы с вторжением мышей.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Мыши и крысы являются серьезной проблемой Парижа, а в декабре прошлого года французское правительство даже позволило завести кошек в некоторых министерствах.

Берже, которая является депутатом партии президента Франции, призывает снять запрет для пребывания кошек в Елисейском дворце и в здании национального собрания (парламента).

"Нам нужны коты в Елисейском дворце. Некоторые из нас настаивают на этом, потому что там очень много мышей, как и в национальном собрании", - сказала она.

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Напомним, в марте в Елисейском дворце, который является резиденцией президента Франции, появился курятник.

Как известно, в прошлом году Эммануэль Макрон завел собаку по кличке Немо, продолжив традицию французских президентов, которые заводят первую собаку" страны.

Макрон и его жена рассказали, что купили собаку в приюте для животных за 250 евро.

Каждый послевоенный французский президент имел собаку. Большинство из них выбирали лабрадоров, хотя Шарль де Голль имел корги - подарок от королевы Великобритании Елизаветы II.