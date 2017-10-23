Пес Макрона справил нужду в Елисейском дворце во время официальной встречи (видео)

Лабрадор французского президента прервал встречу Эммануэля Макрона, помочившись в камин прямо в Елисейском дворце. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Макрон принимал чиновников, чтобы обсудить с ними вопросы инвестиций. Вдруг двухлетний Немо поднял лапу на изысканную лепнину, что не осталось незамеченным. Гости Макрона, не сдерживая улыбки, спросили, часто ли собака нарушает протокол таким образом. Но президент заверил, что обычно Немо ведет себя значительно сдержаннее.

Как сообщал УНИАН, итальянка через суд добилась оплачиваемого отпуска по уходу за собакой. Суд согласился с ее аргументами и постановил выплатить женщине отпускные по семейным или личным обстоятельствам.