Медвежья ревизия: в США медведь разнес машину и уснул на сиденье (видео)

В машине хищник угостился сладостями. Владельцам авто оставил только разорванные сиденья, рваные двери и окна.

В США медведь разнес машину и уснул на сиденье.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В машине хищник угостился сладостями. Владельцам авто оставил только половину банана, разорванные сиденья, рваные двери и окна.

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Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес. Последствия медвежьей ревизии внутри машины правоохранители сняли на видео.

Ранее в США медведь сел в машину медсестры и съел ее обед.