Медвежья ревизия: в США медведь разнес машину и уснул на сиденье (видео)

11:13, 03 августа 2018
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В машине хищник угостился сладостями. Владельцам авто оставил только половину банана, разорванные сиденья, рваные двери и окна.

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Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес. Последствия медвежьей ревизии внутри машины правоохранители сняли на видео. 

Ранее в США медведь сел в машину медсестры и съел ее обед.

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