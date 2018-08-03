Медвежья ревизия: в США медведь разнес машину и уснул на сиденье (видео)
11:13, 03 августа 2018Курьёзы
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В машине хищник угостился сладостями. Владельцам авто оставил только разорванные сиденья, рваные двери и окна.
В США медведь разнес машину и уснул на сиденье
В США медведь разнес машину и уснул на сиденье.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В машине хищник угостился сладостями. Владельцам авто оставил только половину банана, разорванные сиденья, рваные двери и окна.
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Сытого медведя разбудила полиция, и он сразу бросился в лес. Последствия медвежьей ревизии внутри машины правоохранители сняли на видео.
Ранее в США медведь сел в машину медсестры и съел ее обед.
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