Собака случайно напела песню Бритни Спирс и стала звездой сети (видео)
14:19, 23 июля 2018Курьёзы
112 0
Трехсекундная запись с талантливым псом восхитила пользователей сети.
Собака спела песню Бритни Спирс
Американец Мэтт и его собака Райли отправились на прогулку, где животное стало подвывать - и в итоге случайно напело песню Бритни Спирс Toxic.
Читайте такжеХозяин подговорил собаку ограбить жену и снял все на видео
Хозяин собаки снял ее вой на видео и, прослушав несколько раз, узнал в нем Toxic. Затем Мэтт опубликовал ролик в Twitter, поинтересовавшись у пользователей, не напоминает ли им скулеж Райли песню Бритни Спирс.
Ранее ретривер по кличке Оскар принял участие в американском шоу America's Got Talent. Собака провыла песню под аккомпанемент пианино, на котором играла ее хозяйка Пэм.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter