Собака случайно напела песню Бритни Спирс и стала звездой сети (видео)

Трехсекундная запись с талантливым псом восхитила пользователей сети.

Американец Мэтт и его собака Райли отправились на прогулку, где животное стало подвывать - и в итоге случайно напело песню Бритни Спирс Toxic.

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Хозяин собаки снял ее вой на видео и, прослушав несколько раз, узнал в нем Toxic. Затем Мэтт опубликовал ролик в Twitter, поинтересовавшись у пользователей, не напоминает ли им скулеж Райли песню Бритни Спирс.

Ранее ретривер по кличке Оскар принял участие в американском шоу America's Got Talent. Собака провыла песню под аккомпанемент пианино, на котором играла ее хозяйка Пэм.