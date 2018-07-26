Коп побрил бездомного и прославился на весь мир (видео)

09:10, 26 июля 2018
Курьёзы
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Офицер Карлсон пришел на помощь мужчине по имени Фил со сломанной бритвой, который хотел устроиться на работу в "Макдональдс", говорится в сюжете ТСН.

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Прижав лезвие так, чтобы оно работало, коп на несколько минут превратился в цирюльника. Фила же пообещали взять на работу, видео набрало сотни тысяч просмотров и попало на все главные американские каналы.

Теперь офицер помогает бездомному оформить все документы, чтобы тот вышел на работу уже с понедельника.

Как сообщал УНИАН, американец вызвал полицию из-за неожиданного визита в его доме семьи енотов.

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Теги: #США#полицейский