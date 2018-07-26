Коп побрил бездомного и прославился на весь мир (видео)

Видео сняли на улице городка Талахасси прохожие.

Американский коп помог бездомному побриться, чтобы тот устроился на работу.

Офицер Карлсон пришел на помощь мужчине по имени Фил со сломанной бритвой, который хотел устроиться на работу в "Макдональдс", говорится в сюжете ТСН.

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Прижав лезвие так, чтобы оно работало, коп на несколько минут превратился в цирюльника. Фила же пообещали взять на работу, видео набрало сотни тысяч просмотров и попало на все главные американские каналы.

Теперь офицер помогает бездомному оформить все документы, чтобы тот вышел на работу уже с понедельника.

Как сообщал УНИАН, американец вызвал полицию из-за неожиданного визита в его доме семьи енотов.