Американец вызвал полицию из-за свалившейся "на голову" семьи енотов (видео)

Енотов задержали и выпустили их в дикую природу. В полиции говорят, во время операции ни люди, ни животные не пострадали.

Американец вызвал полицию из-за неожиданного визита в его доме семьи енотов. Читайте такжеКанадец с помощью бензопилы спас целый район от "бешеных" криков павлинов (видео) Как говорится в сюжете ТСН, четверо зверят и их мама буквально упали с потолка. Животные, видимо, рыскали чердаком, пока не обвалились внутрь дома. Малышню полицейские быстро поймали, а вот за их мамой копам пришлось побегать. Она даже попыталась укусить одного ловца и спряталась в шкафу. В конце концов, енотов задержали и выпустили их в дикую природу. В полиции говорят, во время операции ни люди, ни животные не пострадали.

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