Путинский тигр Кузя ушел в Россию, эксперты ждут его возвращения в Китай

"Путинский" тигр Кузя, описав круг более чем в 2200 километров и пробыв в Китае почти два месяца, на днях вернулся в Россию. Впрочем, вполне возможно, что это не последний визит "путинского" тигра в Китай, полагают эксперты, передает агентство "Синьхуа".

Местонахождение Кузи и других "путинских" амурских тигров отслеживается по спутниковым ошейникам. Этим занимаются российские специалисты. Они же 9 декабря прислали в Китай обновленные координаты Кузи, по которым стало ясно, что тигр уже в России, рассказал сегодня представитель отдела по охране растений и диких животных провинции Хэйлунцзян.

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Эксперт также рассказал, что Кузя уже обжился в хэйлунцзянских лесах.

Ареал обитания амурских тигров распространяется на российский Дальний Восток и северо-восточные регионы Китая. В мире в дикой природе обитает менее 500 особей этого вымирающего вида животных. Популяция же амурских тигров на территории Китая ограничивается примерно 20 особями.

Напомним, Кузя - один из трех амурских тигров, которых в мае этого года выпустил на природу президент РФ Владимир Путин. Хищник прибыл в Китай в начале октября.