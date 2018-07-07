По Киеву разгуливал голый мужчина (видео)

22:16, 07 июля 2018
Курьёзы
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Голого мужчину заметили в столице / Скриншот

Соответствующее видео опубликовал публицист и журналист Андрей Бузаров на своей странице в Facebook. "Где же полиция, когда она так нужна?" - пошутил он.

Стоит отметить, что мужчина вел себя спокойно и дружелюбно. Кроме того, он не приставал к людям.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 26 июня, в городе Чугуев Харьковской области заметили мужчину, разгуливающего по улице голышом. Он признался, что перед прогулкой употребил синтетические наркотики.

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Теги: #Киев#голый мужчина