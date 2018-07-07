По Киеву разгуливал голый мужчина (видео)
22:16, 07 июля 2018Курьёзы
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Голый мужчина, судя по видео, вел себя спокойно.
Голого мужчину заметили в столице / Скриншот
В Киеве был замечен голый мужчина, который спокойно разгуливал по столице.
Соответствующее видео опубликовал публицист и журналист Андрей Бузаров на своей странице в Facebook. "Где же полиция, когда она так нужна?" - пошутил он.
Стоит отметить, что мужчина вел себя спокойно и дружелюбно. Кроме того, он не приставал к людям.
Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 26 июня, в городе Чугуев Харьковской области заметили мужчину, разгуливающего по улице голышом. Он признался, что перед прогулкой употребил синтетические наркотики.
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