По Киеву разгуливал голый мужчина (видео)

Голый мужчина, судя по видео, вел себя спокойно.

В Киеве был замечен голый мужчина, который спокойно разгуливал по столице.

Соответствующее видео опубликовал публицист и журналист Андрей Бузаров на своей странице в Facebook. "Где же полиция, когда она так нужна?" - пошутил он.

Стоит отметить, что мужчина вел себя спокойно и дружелюбно. Кроме того, он не приставал к людям.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 26 июня, в городе Чугуев Харьковской области заметили мужчину, разгуливающего по улице голышом. Он признался, что перед прогулкой употребил синтетические наркотики.