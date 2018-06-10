Рука Трампа побелела от рукопожатия Макрона - Telegraph

01:42, 10 июня 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает The Telegraph.

На фотографии со встречи двух лидеров, сделанной спустя мгновение после рукопожатия, заметны белые следы на коже руки американского президента.

«Он мой друг. У нас с самого начала были отличные отношения», — заявил Трамп.

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Макрон, в свою очередь, назвал их переговоры «прямыми и открытыми».

«Хотя иногда мы и не согласны друг с другом, мы разделяем общие заботы и ценности, разделяем готовность совместно приносить результат», — заявил французский лидер.

Иллюстрация / REUTERS

Издание также отмечает, что год назад, когда американский президент участвовал в праздновании Дня взятия Бастилии, Макрон пожимал руку Трампу почти полминуты.

Ранее Макрон рассказал, как будет влиять на Трампа на саммите G7.

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Теги: #рукопожатие#Дональд Трамп#Эммануэль Макрон