Экс-тренер киевского Динамо оконфузился на "прямой линии" Путина (видео)

В сети Газзаева сразу же раскритиковали за выступление на "прямой линии".

Бывшего тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева раскритиковали в сети за странное выступление на "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

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"Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал... И чтоб в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас оберегал", – сказал Газзаев во время прямой линии с Путиным.

Выступление экс-наставника "Динамо" мгновенно раскритиковали в сети: "Это ужас!", "Стыдно и не смешно".

Как сообщал УНИАН, президента Российской Федерации Владимира Путина во время "прямой линии" отгородили от зрителей стеклом.