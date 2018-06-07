Экс-тренер киевского Динамо оконфузился на "прямой линии" Путина (видео)

19:54, 07 июня 2018
Курьёзы
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Газзаев "прислуживает" Путину, пишут комментаторы / Скриншот

Бывшего тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева раскритиковали в сети за странное выступление на "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

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"Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал... И чтоб в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас оберегал", – сказал Газзаев во время прямой линии с Путиным.

Выступление экс-наставника "Динамо" мгновенно раскритиковали в сети: "Это ужас!", "Стыдно и не смешно".

Как сообщал УНИАН, президента Российской Федерации Владимира Путина во время "прямой линии" отгородили от зрителей стеклом.

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Теги: #Динамо#конфуз#прямая линия с Путиным#Владимир Путин