Напоминает шоу "За стеклом": Путина на "прямой линии" отгородили от зрителей (фото, видео)

14:25, 07 июня 2018
Курьёзы
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Путин выступает на &quot;прямой линии&quot; / фото Лентач

Глядя на студию, в которой снимали общение главы РФ с россиянами, возникают ассоциации с реалити-шоу "За стеклом", передает "Главред".

В новых зоопарках зрителей также отгораживают от зверей стеклом, и в целях безопасности стеклянные ограждения используют во время хоккейных матчей.

фото Лентач

Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" Президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс. 

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Теги: #прямая линия с Путиным#Владимир Путин