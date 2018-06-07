Напоминает шоу "За стеклом": Путина на "прямой линии" отгородили от зрителей (фото, видео)
14:25, 07 июня 2018Курьёзы
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Президент РФ во время "общения с соотечественниками" находился за стеклянной стеной.
Путин выступает на "прямой линии" / фото Лентач
В Российской Федерации президента Владимира Путина во время "прямой линии"отгородили от зрителей стеклом.
Глядя на студию, в которой снимали общение главы РФ с россиянами, возникают ассоциации с реалити-шоу "За стеклом", передает "Главред".
В новых зоопарках зрителей также отгораживают от зверей стеклом, и в целях безопасности стеклянные ограждения используют во время хоккейных матчей.
фото Лентач
Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" Президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.
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