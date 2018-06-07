Напоминает шоу "За стеклом": Путина на "прямой линии" отгородили от зрителей (фото, видео)

Президент РФ во время "общения с соотечественниками" находился за стеклянной стеной.

В Российской Федерации президента Владимира Путина во время "прямой линии"отгородили от зрителей стеклом.

Глядя на студию, в которой снимали общение главы РФ с россиянами, возникают ассоциации с реалити-шоу "За стеклом", передает "Главред".

В новых зоопарках зрителей также отгораживают от зверей стеклом, и в целях безопасности стеклянные ограждения используют во время хоккейных матчей.

Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" Президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.